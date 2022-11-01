Manisa'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Azimli Mahallesi'nde 28 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Ekipler, olaya karıştığını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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