Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - ​​​​​​​Manisa'nın Akhisar ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araçta uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza ve 2,15 gram kokain ele geçirildi, sürücü M.Y gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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