Manisa'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce, zanlı E.G'nin (35) yapılan kimlik sorgulamasında, "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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