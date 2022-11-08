Turgutlu'da anasınıfı öğrencileri lavanta bahçesi oluşturdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minik öğrenciler, "Yeşil Okul" projesi kapsamında okul içerisindeki boş alanı lavanta bahçesine dönüştürdü.
Turgutlu Yarbay Fevzi Elagöz Anaokulu yönetiminin başlattığı proje kapsamında minik öğrenciler, okul bahçesinde hazırlanan alanda lavanta fidanlarını toprakla buluşturdu.
Öğretmen İlknur Ayhan, yaptığı açıklamada öğrencilerle birlikte diktikleri fidanları haziran ayında hasat ederek öğrencilere diktikleri lavantalardan yapılan küçük hediyeler vermeyi planladıklarını belirtti.