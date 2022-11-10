Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı.

İlçede ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan aramalarda 72 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 1 tablet uyuşturucu hap ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi, 2'si tutuklandı.





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