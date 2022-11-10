İzmir depreminde vefat eden Seda Dinçer'in ismi mezun olduğu okulda yaşayacak

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'nin çok amaçlı salonuna İzmir depreminde yaşamını yitiren Seda Dinçer'in ismi verildi.

Açılış törenine Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Seda Dinçer'in babası Ahmet Dinçer, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Salonun giriş kısmına Seda Dinçer'in özgeçmişi, lise dönemine ait arkadaşları ile fotoğraflarının yer aldığı bir köşe yer alıyor.

Açılış sonrasında okul idaresi tarafından Seda Dinçer’in anısına çeşitli ikramlar yapıldı.

Seda Dinçer’in babası Ahmet Dinçer, gazetecilere açıklamasında, çok gururlandığını belirterek, "Kızımın ismi mezun olduğu lisede yaşayacak. Salonun girişine yapılan resimli köşe ise beni çok duygulandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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