Manisa'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın ilçelerinde "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Demirci'de Simav kara yolu üzerindeki 4 hektar alana törenle 3 bin fidan dikildi. Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, katılımcılara fidan dikimini uygulamalı olarak gösterdi.

Törende 14 yaşına giren Mehmet Onur Sevgili, doğum gününde annesi ile birlikte fidan dikti.

11 Kasım saat 11.00'de dünyaya geldiğini ifade eden Mehmet Onur Sevgili yaptığı açıklamada, "Ağaç dikme etkinliği ile doğum günümü kutlamak beni çok mutlu etti. 14 yaşına giriyorum. Ağaç dikmek herkesin görevi. Doğayı korumak her milletin görevidir. Milli ağaçlandırma etkinliğini başlatan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Kula

Kula'da da Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, etkinliğe belediye personeliyle katıldıklarını belirterek, "Geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımlardan birisi de fidan dikmek ve yeşil vatanımızı büyütmek." dedi.



Etkinlikte Anadolu Ajansı adına da fidan dikildi.

- Akhisar

Akhisar'da bu yıl 24 Temmuz'da yanan Çaltıçukur mevkisinde tören yapıldı. 5 bin fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Soma

Soma'da da eski maden sahası olan Orta İstasyon Mevkisi'ndeki 5 hektarlık alana 5 bin 700 fidan dikildi.



Törene Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.





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