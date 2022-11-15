Manisa'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammet Eren Kılıç'ın (19) kullandığı 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, eski Manisa kara yolunda kavşaktan dönmek isteyen Hasan Güneş (34) idaresindeki 35 HOH 78 plakalı tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Serpil Eyice (46), Gülay Kılıç (39) ve Gülay Cila (50), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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