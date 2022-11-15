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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi'nde A.Ö'nün (22) evine baskın düzenledi.

Aramada 662 ekstasy, 447 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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