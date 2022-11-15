Manisa’da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Şehzadeler ilçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Utku Mahallesi 2601 Sokak'taki çay ocağının önünde arkadaşlarıyla oturan Harun Şık’ın (20) beline yorgun mermi isabet etti.

Acı hisseden Şık, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, belini mermi sıyırdığı belirlenen Şık, ayakta tedavi edildi.

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada, merminin Şık'ın belini sıyırarak çay ocağının duvarına saplandığını belirledi.

Duvardaki mermi çekirdeğini çıkaran polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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