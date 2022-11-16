Manisa'daki Fetih Mescidi restorasyonu devam ediyor

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MANİSA (AA) - Manisa'da restorasyonu devam eden Fetih Mescidi'nin kubbesinin kapatılma aşamasına gelindi.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin Saruhan Bey tarafından fethedilmesinin ardından kale içinde yaptırılan Fetih Mescidi'ndeki yenileme çalışmalarının gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Çalışmalarda mescidin kubbesinin kapatılması aşamasına gelindiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin zaman zaman gelerek çalışmaları incelediklerini ve yönlendirmelerini yaptıklarını kaydetti.

Çelik, mescidi gelecek yıl ibadete açacaklarını belirterek, "Restorasyonun ardından mevcut surların güçlendirilmesi gündeme gelecek. Yıldan yıla burası Şehzadeler'in turizm lokasyonunda önemli bir yer oluşturacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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