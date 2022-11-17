GÜNCELLEME - Manisa'da eski eşini tüfekle vurarak öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşini sokakta pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde Ali Alkan (40) ile eski eşi Hülya Alkan (35) arasında tartışma çıktı. Bu sırada yere yatırdığı kadına yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali Alkan aynı tüfekle kendisini de vurdu.

Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali Alkan'ı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri yakınında iş yeri bulunan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada bir kadının "yürü git" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, "Yüzlerini görmedim, adamın elindeki silahmış, ben sopa zannetmiştim. Buradaki gençler polisi aradı. O sırada kadını yere yatırmış. Buradakiler 'yapma, ne yapıyorsun' dediklerinde silah aniden patladı, ben de içeri girdim. Görmedim, sadece seslerini duydum. Sonra bir el daha ateş etti, onu da 'kendine ateş etmiş' dediler." diye konuştu.

Öte yandan Ali Alkan ile 3 çocuk annesi Hülya Alkan'ın yaklaşık 6 ay önce boşandığı, akraba oldukları için aynı soyadını taşımaya devam ettikleri öğrenildi.

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