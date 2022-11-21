Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İstasyonaltı Mahallesi'nde ikamet eden Şemsettin Aykaç (42) ile yeğeni Yusuf Aykaç (20), evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Aykaç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen amca Şemsettin Aykaç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



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