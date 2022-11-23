Manisa'da kamyonette erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonette başına silahla ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Tepeköy Mahallesi Kahveören Kale Altı mevkisinde, bir kişiyi park halindeki kamyonette hareketsiz gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, başında kurşun izine rastlanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Hüseyin Tarım (45) olduğu tespit edildi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.