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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da kamyonette erkek cesedi bulundu

AA

Manisa'da kamyonette erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonette başına silahla ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Tepeköy Mahallesi Kahveören Kale Altı mevkisinde, bir kişiyi park halindeki kamyonette hareketsiz gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, başında kurşun izine rastlanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Hüseyin Tarım (45) olduğu tespit edildi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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