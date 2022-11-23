Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda Turgutlu Garı'nın önünü su bastı, Irlamaz Çayı'nın geçtiği bölgede su taşkınları yaşandı.

Bölgede yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle ilçedeki bazı meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ile itfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.

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