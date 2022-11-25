Alaşehir'de polis ve jandarmadan 25 Kasım etkinliği

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde polis ve jandarma, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında stant açtı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde program düzenlendi.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında yapılan etkinlikte görevliler tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Programa Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkan Vekili Halil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay sosyal hizmetler, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.



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