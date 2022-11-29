Manisa'da hafriyat çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafriyat çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çepnidere Mahallesi'nde bir inşaatın temel açma çalışması esnasında işçilerden Erkan Mercan (57) kayan toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bedeninin yarısı toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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