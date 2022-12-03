DİTİB Köln Veliler Birliği'nden fidan kampanyasına destek

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MANİSA (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Veliler Birliği, Manisa'da "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına 33 bin fidanla destek oldu.

Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarında yangından zarar gören ormanlık alanı yeniden yeşertmek için başlatılan kampanyada bölge cami dernekleri, bağışçılarının destekleri ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde temin edilen 33 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Fidan dikim törenine Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, DİTİB Köln Bölge Veliler Birliği Başkanı Kader Durmuş, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yanı sıra çok sayıda gönüllü katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşan DİTİB Köln Bölge Veliler Birliği Başkanı Kader Durmuş, geçen yıl Manisa'nın Büyüksümbüller bölgesinde meydana gelen yangında hasar gören ormanlık alanı yeniden yeşertmek için kampanya başlattıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de yanan ormanlık alanları yeniden yeşillendirebilmek için iki yıl önce başlattıkları "1 İyilik 1 Fidan" projesinde bugüne kadar Türkiye genelinde 750 bini aşkın fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.



Törende konuşmaların ve duaların ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu.

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