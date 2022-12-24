Sanatçı Kutsi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başrolünü üstlendiği "Buğday Tanesi" filminin Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ilk gösterim etkinliğine katılan Kutsi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde tercihini Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafından yana kullanan Kutsi, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre-yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" fotoğrafına oy kullandı.
Oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Kutsi, birbirinden güzel kareler arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.