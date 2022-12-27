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AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, gündemi değerlendirdi:

AA

AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, gündemi değerlendirdi:

MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti'nin, yaptığı hizmetlerle şu an Manisa'da ve Türkiye'de birinci olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekilleri, partilerinin il başkanlığı tarafından düzenlediği programda basın mensuplarıyla buluştu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılışında AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Daha sonra konuşan Milletvekili Baybatur ise dünyanın koronavirüs salgını ve sonrasında büyük bir kriz yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin 2022'nin ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde kendini toparlamaya başladığını dile getiren Baybatur, "Temmuz ayından itibaren hükümetimizin yapmış olduğu sabit gelirlilere, memurlara, emeklilere ve piyasaya yönelik yaptığı atılımlar, alım gücünü artırma çalışmaları meyvesini verdi. Korona öncesi döneme hızlı bir şekilde dönüyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da yaşanan enerji krizine değinen Murat Baybatur, bugün Almanya'da saat 22.00'den sonra evlere doğal gaz verilmediğini ancak Türkiye'nin bu noktada herhangi bir problem yaşamadığına işaret etti.

Türkiye'nin doğal gaz dağıtım merkezi haline geleceğini kaydeden Baybatur, "Rusya gazı bize verecek, biz de üzerine bir fiyat koyarak dağıtımını yapacağız. Bu yönde çalışmalarımız var. Yine tahıl koridoru konusunda da fakir ülkelere gidecek olan tahılın yüzde 46'sını Avrupa ülkeleri çalmıştır. Ne yazık ki öyle. Şimdi yapılan anlaşma gereği tahılı ham madde olarak biz alacağız. Un haline getireceğiz ve Türkiye olarak biz dağıtacağız. Bu çok önemli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi zaman zaman anket çalışması yapıldığını anlatan Baybatur şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlere bakıldığında en kötü ankette bile Türkiye genelinde yüzde 41, 42'nin altına düşmedik. Şu an ki oyumuz en kötü anketlerde yüzde 41, yüzde 42. Manisa genelinde söylemek gerekirse bugün itibariyle son yaptırdığımız ankette de gördük ki Manisa şu an çok rahat bir şekilde 5 milletvekili yine çıkarabiliyor. Manisa'da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp bu kentte ilk defa CHP'nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Bu onlar için bir rüya. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum. AK Parti, yaptığı hizmetlerle şu an Manisa'da ve Türkiye'de birinci durumdadır."

Toplantıda daha sonra Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal yapılan hizmetleri anlattı.

Basın toplantısına Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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