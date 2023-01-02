Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Noel Baba aslında kim ve nasıl ortaya çıktı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphe üzerine K.G'yi (39) durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.