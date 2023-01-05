Manisa'da üst geçitteki yürüyen merdivene zarar verildiği anlar kamerada

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MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan yürüyen merdivenli üst geçide zarar veren ve güvenlik kamerasınca kaydedilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivene çıkan 3 kişinin merdivenin kontrol panelini tekme atarak kırdıkları görüldü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, üst geçidin arıza yapmasıyla ilgili sürekli ihbar aldıklarını, bu arızaların art niyetli kişilerin zarar vermesinden kaynaklandığının görüldüğünü ifade etti.



Üstün, şunları kaydetti:



"Acil durum butonlarının gereksiz kullanılması, merdivenlerden motosiklet taşınması ve bu tür art niyetli şahısların verdiği hasarlar, bu bozulmaların en büyük sebebidir. Verilen hasarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hemşehrilerimizden üst geçidi daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermelerini önemle rica ediyoruz."





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