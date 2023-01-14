Manisa'da devrilen tırın sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemaliye Mahallesi'ndeki Yenimahalle mevkisinde, Mehmet Akif Yıldız (47) idaresindeki 58 ADZ 950 plakalı kum yüklü tır, bilinmeyen nedenle yolun altındaki Kazım Gürsoy'a (75) ait evin depo olarak kullanılan bölümüne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi, 1,5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla sıkıştığı kabinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.