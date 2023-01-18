Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da 9-16 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-16 Ocak 2023 tarihleri arasında 61 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 278 gram metamfetamin, 168 gram esrar, 59 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Aramalarda bulunan iki hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 125 liraya el kondu.

Gözaltına alınan 99 şüpheliden 6'sı tutuklandı.













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