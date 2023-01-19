Manisa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi içerisinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

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