Turgutlu OSB'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Hami Özer yeniden seçildi.



Turgutlu Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'ndaki kongrenin divan başkanlığını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptı.

Oylama sonucu müteşebbis heyetin, görevine devam etmesine karar verildi.

Sanayiciler adına müteşebbis heyette yer alacak 9 asil ve 9 yedek üyenin belirleneceği seçime ise 2 liste halinde gidildi. Mevcut başkan Hami Özer'in listesi 40 oy alırken diğer listeye ise 32 oy çıktı.



Müteşebbis heyet önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yönetimin görev dağılımını belirleyecek.

Genel kurul toplantısına, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.