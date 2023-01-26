Turgutlu OSB'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi

MANİSA (AA) - Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Hami Özer yeniden seçildi.
Turgutlu Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'ndaki kongrenin divan başkanlığını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptı.
Oylama sonucu müteşebbis heyetin, görevine devam etmesine karar verildi.
Sanayiciler adına müteşebbis heyette yer alacak 9 asil ve 9 yedek üyenin belirleneceği seçime ise 2 liste halinde gidildi. Mevcut başkan Hami Özer'in listesi 40 oy alırken diğer listeye ise 32 oy çıktı.
Müteşebbis heyet önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yönetimin görev dağılımını belirleyecek.
Genel kurul toplantısına, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.