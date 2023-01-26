Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 100. yılı kutlandı

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MANİSA (AA) - Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 100'üncü yılı törenlerle kutlandı.

Tren seferindeki gecikme nedeniyle Turgutlu Tren Garı'ndaki temsili karşılama töreni gerçekleştirilemedi.

Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları taşıyan öğrenciler, Tren Garı'nda yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün sonunda öğrenciler, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'ya Türk bayrağı verdi.

Buradaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Kaymakam Selami Kapankaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenlere Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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