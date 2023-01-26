Manisa'da kıraathanede unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kıraathanede unutulan ve içinde 166 bin lira olan çanta, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Turgutlu'ya arsa satın almak için gelen Rasim Vargün, mal sahibiyle anlaşamayınca Manisa'ya döndü.

Turgutlu'ya gelirken yanında getirdiği içinde para olan çantayı ilçede çay içtiği kıraathanede unuttuğunu fark eden Vargün, durumu polise bildirdi.

Polis, Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak'taki kıraathane sahibinin muhafaza ettiği çantayı teslim aldı.

Ekipler, içinde 166 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Rasim Vargün, polis ekiplerine ve kıraathane sahibine teşekkür etti.

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