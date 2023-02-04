Manisa’da 592 parça tarihi eser ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında bir eve yapılan baskında, 290'ı sikke olmak üzere 592 parça tarihi eser bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında V.E'nin (69) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 290 sikke, 220 tarihi nitelikteki obje, 30 tablet ve benzeri taş materyal, 50 yüzük, Osmanlı dönemine ait kılıç, demir kase ile iki dedektör ele geçirildi.

V.E, gözaltına alındı. ​​​​​​​

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