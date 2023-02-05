Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AK 6395 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki B.A. yönetimindeki 35 ASK 87 plakalı otomobile çarpıp, refüje vurduktan sonra devrildi.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A, yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.