Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 314 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliye ait iki ev ile bir araçta da arama yapıldı.

Aramalarda 712 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, yeşil reçeteye tabi 22 hap, 157 uyuşturucu hap, 12 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 640 lira bulundu.



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