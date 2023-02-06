Manisa'da deprem bölgesi için yardım toplanmaya başlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yardım malzemelerinin toplanmasına başlandı.



Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların yapacağı ayni yardımların valilik koordinesinde Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Atatürk Spor Salonu ve Şehzadeler Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda toplanacağı belirtildi.



Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzemeler ile ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, deprem bölgesinde eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, batarya, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi ve hijyen malzemelerinin öncelikli ihtiyaçlar olduğu kaydedildi.

Nakdi yardımların ise 3 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan DEPREM Yardım Kampanyası hesaplarına yapılacağı vurgulandı.













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