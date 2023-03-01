Manisa'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını deprem bölgesine gönderdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 65 öğrenci harçlıklarını, depremzedelere destek için AFAD'a bağışladı.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğü ilçede 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, harçlıklarını bir araya getirerek topladıkları bin 800 lirayı, afetzedelere göndermeye karar verdi.

Okulu müdürü Necdet Kavak ile bankaya giden öğrenciler, parayı AFAD'ın hesabına yatırdı.

4. sınıf öğrencisi Asya Dönmez, depremin ardından zor durumda olan akranlarına çok üzüldüklerini belirterek, "Okula başlayınca öğretmenlerimize ne yapabiliriz diye sorduk. Tüm okul olarak harçlıklarımızı toplayarak okulumuzun adına AFAD'a gönderdik." dedi.

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