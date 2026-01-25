Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 78 yaşındaki anne, 52 yaşındaki oğlunu yatağında ölü buldu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, 78 yaşındaki annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:02
        Manisa'da 78 yaşındaki anne, 52 yaşındaki oğlunu yatağında ölü buldu
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, 78 yaşındaki annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

        Nurlupınar Mahallesi 344 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zühre Şah (78), birlikte yaşadığı oğlu Sezgin Şah'ı (52) yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şah'ın cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

