Manisa'da 78 yaşındaki anne, 52 yaşındaki oğlunu yatağında ölü buldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, 78 yaşındaki annesi tarafından yatağında ölü bulundu.



Nurlupınar Mahallesi 344 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zühre Şah (78), birlikte yaşadığı oğlu Sezgin Şah'ı (52) yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şah'ın cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

