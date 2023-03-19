Futbol: Spor Toto 1. Lig

Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Adıyaman için bir kritik uyarı daha!

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Oğuz Terzi

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo (Dk. 85 Muhammet Taha Şahin), Ba, Domgjonas, Kaan Kanak, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 79 Gakpa), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 63 Tabla), Junior Fernandes, Anıl Koç (Dk. 63 Adem Büyük), Burak Çoban (Dk. 78 Muhammed Mert)

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 90+2 Mehmet Murat Uçar), Thill (Dk. 72 İbrahim Akdağ), Babel (Dk. 85 İbrahim Yılmaz), Pa Dibba (Dk. 72 Umut Bulut)

Gol: Dk. 57 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Domgjonas, Dk. 88 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 70 Pa Dibba, Dk. 90+4 Taşkın İlter (Eyüpspor)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

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