Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki Ulus Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan Hasan G. (22) ile kardeşi E.G. (17) Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan G, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kardeşi E.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.