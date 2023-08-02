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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin yeni rektörü görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:51
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin yeni rektörü görevine başladı

        MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rana Kibar, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MCBÜ Rektörü olarak atanmasının ardından rektörlük binasında düzenlenen törenle Prof. Dr. Ahmet Ataç'tan görevi devraldı.

        Prof. Dr. Ahmet Ataç, 4 yıl önce kendisine görevi tebliğ eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Kibar'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Prof. Dr. Rana Kibar ise gurur yaşadığını belirterek, "1999 yılında araştırma görevlisi olarak başladığım Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bugün Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makamda olmaktan gurur duyuyorum. Bizleri bu makama uygun gördükleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Rabbimizin izni ile burada aldığımız bayrağı en güzel şekilde Manisa için, milletimiz için 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hizmet ederek, çok daha ilerilere taşıyarak üniversitemizi çok daha iyi konumlara getirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Ataç, rektörlük cübbesini Kibar'a giydirdi.

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