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        Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:39
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        Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
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        MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Ali Gürbüz kazandı.

        Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 74'ü baş boyda olmak üzere 1400 pehlivan katıldı.

        Finalde rakibi İsmail Koç'u yenerek birinci olan Ali Gürbüz, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile protokol üyelerinden aldı.

        Çerçi, ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, cazgırlar eşliğinde sahaya inip vatandaşlara 2 ton mesir macunu saçtı.

        Güreşleri çok sayıda vatandaşın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı takip etti.

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