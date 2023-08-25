Manisa'da yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı.
Bünyaniosmaniye Mahallesi'nde iki leylek, mahalle sakinlerince yaralı şekilde bulundu.
Mahalle sakinlerinin bildirmesi ile olay yerine gelen Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, leylekleri bulundukları yerden alıp tedavi altına aldı.
Leyleklerin tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.