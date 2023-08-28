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        Manisa'da bağlarda görülen "mildiyö" hastalığı verimi düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:37
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        Manisa'da bağlarda görülen "mildiyö" hastalığı verimi düşürdü
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        MANİSA (AA) - KAMİL TEKMEN - Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının üretildiği Manisa'da, bağlarda görülen mildiyö hastalığı verimi önemli ölçüde düşürdü.

        Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, bu yıl üreticilerin bekledikleri verimi alamadığını söyledi.

        Bunun nedeninin mantar kaynaklı mildiyö hastalığı olduğunu belirten Şenol, şunları kaydetti:

        "Ağustos ayının 20'si itibarıyla her yıl bağlarımızda hasat zamanı gelmektedir. Şu anda kesimler başlamış olup, üreticilerimiz sıkıntılıdır. Sezon başında mart ve nisan ayında yaşanan don sonrasında üzümlerimizde verim düşüklüğü olacağını biliyorduk. Bunun üzerine bir de sezon içerisine girdiğimizde haziran ve mayıs aylarında son 50-60 yıldır görülmeyen yağışlardan sonra mildiyö hastalığı yaşanmış, çoğu bağlarımız kesilemeyecek duruma gelmiştir. Verim düşüklüğü had safhada."

        Geçen yıl Manisa'da üzüm rekoltesinin 340 bin tonun üzerinde olduğunu kaydeden Şenol, "Bu sene ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri, TARİŞ ve diğer kurumlarımızla yaptığımız tahminlerde üzüm rekoltesinin 180-190 bin ton civarı olacağı öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

        Çiftçilerden Ramazan Artan ise hastalık nedeniyle verimin düşük olduğunu söyledi.

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