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        Manisa'da Şehit Onur Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı hizmete alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:05
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        Manisa'da Şehit Onur Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı hizmete alındı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Şehit Onur Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı.

        Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 15 Temmuz 2020'de şehit düşen polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın adını taşıyan parkın açılış töreni, Alaşehir Belediyesi tarafından 5. Uluslararası Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada, şehidin adını yaşatacak parkın tüm ilçeye hitap edeceğini kaydetti.

        Şehit ailesi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören, şehit adına lokma dökülmesiyle sona erdi.

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