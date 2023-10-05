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        Manisa'da aşılanan menengiç ağaçlarından Antep fıstığı hasadı sürüyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından elde edilen Antep fıstığında, bu yıl 220 ton üretim bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:24
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        Manisa'da aşılanan menengiç ağaçlarından Antep fıstığı hasadı sürüyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından elde edilen Antep fıstığında, bu yıl 220 ton üretim bekleniyor.

        Demirci Ziraat Odası öncülüğünde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alandaki menengiç (çitlembik) ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen Antep fıstığında hasat sezonu sürüyor.

        Ağaçlardan silkelenerek dış kabuğundan ayıklanan Antep fıstıkları, kurutularak Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'dan gelen tüccarlara satılıyor.

        Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine Demirci'de Antep fıstığı üretiminin yıldan yıla arttığını, yaklaşık 30 bin menengiç ağacına göz aşısı uygulayarak üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Karakaya, bu yıl rekolte hedefinin ise 220 ton olduğunu dile getirdi.

        İmrenler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Yılmaz da bine yakın fıstık ağacının bulunduğunu, 200 menengici de aşıladığını söyledi.

        Fıstığın, Demirci'nin güzel gelir getiren ürünlerinden birisi haline geldiğine işaret eden Yılmaz, "Geliri güzel olsa da bakımı çok zahmetli. Hasat zamanı iklim şartlarına göre değişiyor. Bu yıl biraz gecikti, mevsimsel sebepler bunda etkili. Geçen yıl 180 liraya kadar fıstık satışı yaptık. Bu yıl kilogramı 300 liradan satacağız." diye konuştu.

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