Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
Yeniden Refah Partisi'nin Demirci ilçe teşkilatı 1. olağan kongresi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi'nin Demirci ilçe teşkilatı 1. olağan kongresi yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda yapılan kongreye Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş ve partililer katıldı.
Kongrenin divan başkanlığını partinin Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş yaparken 58 delegenin oyunu olan İbrahim Ethem Bağcı Demirci İlçe Başkanlığına seçildi.
24 kişilik yönetim kurulunda ise Sinan Yılmaz, Adem Dönmez, Cevdet Yücel, İrfan Cengiz, Musa Dede, Ömür Can Yılmaz, Harun Koç, Ahmet Öztekin, Ersin Akgün, Necaattin Ersöz, Mustafa Özdemir, Eray Çetin, Orhan Önal, Hüseyin Gün, Ömer Toprak, Muhammet Cengiz, Cafer Yıldıztaş, Hatice Kazak, Gökhan Üstünkol, Osman Şengör, Nurullah Çelik, Yücel Demirel, Rafet Çimen ve Yakup Toprak yer aldı.