Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğinde hazırlanan tatbikatta senaryo gereği, yoğun bakım servisinde çıkan yangın ihbarının ardından hastaneye ulaşan ekipler, yangına müdahale edip serviste mahsur kalan hastaları kurtardı.

Hastane bahçesinde bulunanlar ise tatbikatı izledi.

Hastanenin sivil savunma amiri Gonca Öner, başarılı şekilde sona eren tatbikatta 50'ye yakın personelin görev aldığını belirtti.

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