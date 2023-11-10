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        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:10
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        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
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        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğinde hazırlanan tatbikatta senaryo gereği, yoğun bakım servisinde çıkan yangın ihbarının ardından hastaneye ulaşan ekipler, yangına müdahale edip serviste mahsur kalan hastaları kurtardı.

        Hastane bahçesinde bulunanlar ise tatbikatı izledi.

        Hastanenin sivil savunma amiri Gonca Öner, başarılı şekilde sona eren tatbikatta 50'ye yakın personelin görev aldığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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