Stat:MüminÖzkasap

Hakemler: Feridun Daldaş, Serdar Soydan, Egemen Savran

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Ayberk Karapo (Dk. 46 Gakpa), Graovac, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuz Gürbulak), Tugay Kacar, Burak Altıparmak (Dk. 80 Furkan Mehmet Doğan), Topalli (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit), Kerim Frei, Diallo, Sandro Lima

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 71 Ayuk), Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 89 Harun Alpsoy), Metehan Altunbaş (Dk. 71 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 59 Hakkı Türker), Lukaku (Dk. 89 Hüseyin Öztürk), Junior Fernandes

Goller: Dk. 42 Fatih Kurucuk (Adanaspor), Dk. 75 Sandro Lima (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Fatih Kurucuk, Dk. 75 Lukaku (Adanaspor), Dk. 74 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)

MANİSA

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