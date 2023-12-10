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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:36
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Feridun Daldaş, Serdar Soydan, Egemen Savran

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Ayberk Karapo (Dk. 46 Gakpa), Graovac, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuz Gürbulak), Tugay Kacar, Burak Altıparmak (Dk. 80 Furkan Mehmet Doğan), Topalli (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit), Kerim Frei, Diallo, Sandro Lima

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 71 Ayuk), Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 89 Harun Alpsoy), Metehan Altunbaş (Dk. 71 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 59 Hakkı Türker), Lukaku (Dk. 89 Hüseyin Öztürk), Junior Fernandes

        Goller: Dk. 42 Fatih Kurucuk (Adanaspor), Dk. 75 Sandro Lima (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Fatih Kurucuk, Dk. 75 Lukaku (Adanaspor), Dk. 74 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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