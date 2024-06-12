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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da kaldırımda kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan iş yerine cezai işlem uygulandığını ve kasap dükkanının mühürlendiğini açıkladı. Yumaklı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:28
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        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

        Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Adana'da bir kasap dükkanı önünde koyunların kesildiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

        CEZA KESİLDİ, FAALİYETİ DURDURULDU

        DHA'da yer alan habere göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti.

        İş yeri sahibi İbrahim Halil Şanlı (19) hakkında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iş yerinin faaliyeti durduruldu.

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