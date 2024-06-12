Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

CEZA KESİLDİ, FAALİYETİ DURDURULDU

DHA'da yer alan habere göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti.

İş yeri sahibi İbrahim Halil Şanlı (19) hakkında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iş yerinin faaliyeti durduruldu.