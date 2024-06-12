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        Haberler Ekonomi Para ABD mayıs ayı enflasyonu açıklandı: Altın ve Bitcoin'de yükseliş yaşandı - Para Haberleri

        ABD enflasyonu beklentilerin altında

        ABD'de mayısta enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında geldi. Verinin açıklanmasının ardından ilk anda Fed'in daha güvercin bir duruş sergileyebileceği beklentisiyle altın ve Bitcoin'de hızlı bir yükseliş kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:19
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        ABD enflasyonu açıklandı
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        Piyasalar Fed'in bugün saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararını beklerken ABD'de mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0 (sabit kaldı), yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükseldi.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi. Nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.4 yükselmişti.

        ABD'de yıllık enflasyonun 20 yıllık seyri:

        Mayıs ayında çekirdek enflasyon da yüzde 0.3'lük beklentiye karşın yüzde 0.2 oldu.

        ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 2 DÜŞTÜ

        Manşet enflasyonun sabit kalmasında mayısta enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 2'lik düşüş etkili oldu. Bunu da akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 3.6'lık gerileme sağladı. Mayısta elektrik fiyatları ise sabit kaldı.

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        Gıda fiyatlarındaki aylık yükseliş ise yüzde 0.1 olurken, barınma fiyatları yüzde 0.4 artarak enflasyonda yukarı yönlü en büyük katkının sahibi oldu.

        BITCOIN VE ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

        Enflasyonun beklenenden düşük gelmesi ilk anda piyasalar tarafından Fed'in daha güvercin bir duruş sergileyebileceği yönünde yorumlandı.

        Mayıs verisinin açıklanmasının hemen ardından altının ons fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandı. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı 2.312 dolardan 2.340 dolara çıktı. Altındaki günlük yükseliş yüzde 1'i buldu.

        Bitcoin ise 67.795 dolardan 10 dakika içerisinde 69.440 dolara kadar yükseldi.

        Veri öncesi yüzde 4.42 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvilin getirisi verinin açıklanmasının ardından yüzde 4.30'a geriledi.

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