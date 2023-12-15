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        Manisalı lise öğrencilerinden Filistin'e yardım

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir lisenin öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:36
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        Manisalı lise öğrencilerinden Filistin'e yardım
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir lisenin öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenledi.

        Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulda organize edilen kermeste, veliler ve gönüllülerin hazırladığı el işi ürünler ve yiyecekler satıldı.

        Kermesten elde edilen gelir, Filistin halkına ulaştırılmak üzere okul müdürü Kamile Gökalp tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Akhisar Şubesine teslim edildi.

        Akhisar İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Muhammet Salman, öğrenciler, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

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