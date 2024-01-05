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        Manisa FK'de Oğuzhan Berber takımdan ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:59
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        Manisa FK'de Oğuzhan Berber takımdan ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le yollar ayrıldı.

        Manisa FK'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Oğuzhan Berber, ligde 11 maçta forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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