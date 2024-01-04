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        Manisa FK'da Ayberk ameliyat oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:25
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        Manisa FK'da Ayberk ameliyat oldu
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        1'inciLig'de ikinci yarıya yeni teknik patronu Mustafa Dalcı yönetiminde hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nde 10 Aralık'taki Adanaspor maçında sakatlanan stoper Ayberk Karapo operasyon geçirdi. Siyah-beyazlı kulüp, "Futbolcumuz Ayberk Karapo, Adanaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi kapsamında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ayberk´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda yeniden aramıza katılmasını diliyoruz. Daha güçlü döneceksin Ayberk" mesajını yayınladı.

        Manisa FK altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı. Geçen sezondan beri sürekli forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle anılıyordu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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